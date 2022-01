Esclusiva: Gondo alla Cremonese, affare in chiusura

Una sorpresa che vi abbiamo svelato diversi giorni fa sta portando alla definizione della trattativa. Per Cedric Gondo, classe 1996, dalla Salernitana alla Cremonese siamo davvero in chiusura, un altro attaccante di spessore per le riconosciute ambizioni del club di Arvedi.

Foto: Twitter Salernitana