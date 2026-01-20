Esclusiva: Giovane, un osservatore Lazio era a Cremona. Gli scenari

20/01/2026 | 19:04:16

Giovane e la Lazio: aggiungiamo qualcosa rispetto alle nostre indiscrezioni di 10 giorni fa sul gradimento e soprattutto rispetto all’esclusiva di domenica pomeriggio. La Lazio era a Cremonese per la sfida tra i grigiorossi e il Verona, ha mandato un osservatore (oppure c’era Fabiani in persona?) e ora ci sono i margini per un faccia a faccia con l’Hellas dopo i recenti contatti. La Lazio può aumentare offerta fino a 12-13 milioni più bonus con la possibilità di inserire – come già raccontato – anche Belahyane nell’operazione (formula da stabilire). Ricordiamo che il Verona dà una valutazione di almeno 18 milioni e in ogni caso sarebbe una grande plusvalenza rispetto all’ esborso minimo per portare il brasiliano in Italia. Ricordiamo anche che negli ultimi mesi vi abbiamo parlato di un interesse da parte di Inter (poi raffreddatosi), Napoli (che ancora resiste ma in prestito con diritto e il Verona non è d’accordo) e Roma (che poi ha virato su Malen e Robinio Vaz).

