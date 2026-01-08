L’indiscrezione: Giovane-Atalanta, la verità. E la Roma…

08/01/2026 | 23:35:05

Giovane è un uomo mercato, il Verona chiede 20 milioni e a queste condizioni aprirebbe a una cessione nella sessione invernale di calciomercato. Sull’Atalanta è stata fatta un po’ di confusione: c’è l’interesse, ma a noi non risulta che la giornata che sta per concludersi dovesse essere quella giusta per il suo trasferimento. Più che altro uno spot piuttosto che una trattativa concreta. L’Atalanta resta interessata, ma prima dovrebbe verificarsi almeno un’uscita a prescindere da Brescianini che domani farà le visite con la Fiorentina. Occhio sempre alla Roma: lo scorso 13 novembre vi avevamo svelato il gradimento di Gasperini, ora i giallorossi sono concentrati su Zirkzee e sulla chiusura imminente della trattativa per Raspadori. La Roma sarebbe disponibile anche a bloccarlo per l’estate, al Verona piace Baldanzi che – come raccontato – è un pallino anche della Fiorentina. Con Giovane sempre più uomo mercato…

Foto: sito Hellas Verona