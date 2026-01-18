Esclusiva: Giovane-Lazio, contatto diretto. E c’è Belahyane…

18/01/2026 | 17:11:24

Una settimana fa vi avevamo raccontato dei sondaggi Lazio per Giovane, in quei giorni lo stavano dando a pochi passi dall’Atalanta per una trattativa mai decollata (infatti è arrivato Raspadori). In giornata ci sono stati contatti tra i club che possono concretizzarsi nei primi giorni della prossima settimana. Giovane può giocare in tutti e tre i ruoli dell’attacco, pista da seguire, per il momento altro club italiani non si sono materializzati. La novità è il Verona riprenderebbe anche in prestito Belahyane che lascio l’Hellas per andare proprio a Lazio e che è stato seguito da diverse altre società (Torino in testa). Il Verona spera di risolvere la vicenda Giovane presto, visto che il mercato lo ha condizionato al punto da non essere titolare nelle ultime partite.

Foto: sito Verona