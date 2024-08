Esclusiva: Genoa, nuovi contatti per Fabio Silva

Il Genoa torna su Fabio Silva, lo aveva già cercato lo scorso dicembre e lo avevamo segnalato, ma a quei tempi c’era il nodo ingaggio. Stiamo parlando dell’attaccante portoghese classe 2002 che si era imposto nel Porto al punto da essere acquistato dal Wolverhampton nell’estate 2020 per la non modica cifra di 40 milioni. In Premier non si è imposto, a gennaio i Rangers Glasgow l’avevano spuntata per il prestito, adesso c’è una nuova opportunità per andare a giocare. Vedremo se i contatti porteranno a un’intesa, Fabio Silva ha un contratto in scadenza tra meno di due anni. Stiamo parlando di un attaccante centrale che all’occorrenza può giocare da esterno, può essere una chiave per sbloccare Nico Gonzalez alla Juve e Gudmundsson alla Fiorentina. Il Genoa ci ha provato anche per Simeone, in uscita dal Napoli ma attualmente con pochi margini per il prestito, adesso è tornato a sondare Fabio Silva.

Foto: Instagram Fabio Silva