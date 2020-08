Esclusiva: Genoa, non solo Younes. Nel mirino anche Falco (e il sogno Giovinco)

Il Genoa dovrebbe chiudere la trattativa con Rolando Maran nel giro di poche ore, dopo aver valutato e scartato D’Aversa che è stato anche in pole ma evidentemente non esistevano i presupposti giusti per andare fino in fondo. Poi scatterà il mercato del Genoa che in effetti è già partito: il sogno resta Giovinco, intanto è stato chiesto ufficialmente Younes al Napoli e piace molto anche Pippo Falco, in uscita da Lecce. Anche il Parma era su Falco ma dopo la vicenda Liverani difficilmente ci saranno operazioni di mercato tra i due club.

Foto: twitter Napoli