Esclusiva: Genoa, contatti in corso per il ritorno in A di Giovinco

Daniele Faggiano lo voleva con forza al Parma. Ma per una questione di budget non fu possibile riportare in Italia Sebastian Giovinco. Ora ci sono margini perché l’operazione venga chiusa dal Genoa: c’è la disponibilità del diretto interessato che ha un contratto importantissimo con l’Al-Hilal. Ma che tornerebbe volentieri in Serie A, spalmando e prolungando l’attuale impegno. Il Genoa ha già mosso i primi passi.

Foto: Twitter Al-Hilal