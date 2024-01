Esclusiva: Gabriele Artistico, ci sono anche Juve e Atalanta

Gabriele Artistico è un attaccante classe 2002 che sta facendo molto bene con la Virtus Francavilla. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato del Catania in pressing, avevamo aggiunto Spezia e Cremonese, ma la lista degli estimatori aumenta. Si sono aggiunte Juventus e Atalanta, anche lo Spezia in Serie B e il Benevento in C. Valutazioni in corso, la Virtus Francavilla chiede un milione più bonus e vorrebbe trattenerlo fino a giugno.

Foto: Instagram Artistico