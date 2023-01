Esclusiva: Fiorentina, contatti con Brekalo a prescindere da Nico

Josip Brekalo e la Fiorentina. Un discorso che può andare avanti, anche a gennaio, a prescindere da Nico Gonzalez blindati dal club. Su quest’ultimo non valgono le nostre ricostruzioni, ma le parole di Joe Barone che domenica scorsa ha tolto definitivamente l’argentino dal mercato con un significativo “non è in vendita, punto e basta”. Per Brekalo la Fiorentina si era messa in fila diversi giorni fa, come anticipato, approfittando delle difficoltà a trovare un accordo con il Monza e con altri club (comunque ancora interessati) per un discorso legato alle commissione. La Fiorentina sta seguendo anche Bamba, un altro esterno offensivo in scadenza di contratto. Ma per Brekalo la Fiorentina ora può sciogliere tutte le riserve

Foto: twitter Torino