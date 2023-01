Il retroscena: Brekalo, il Monza e le commissioni. Altre due italiane alla finestra

Il Monza deve decidere per Josip Brekalo, un obiettivo a sorpresa di metà novembre, ma ora serve chiudere. Il Wolfsburg chiede un milione per liberarlo, visto che l’esterno offensivo ha un contratto in scadenza a giugno, ma forse servirà più del doppio per le commissioni, totale 3 milioni. Dipende solo dal Monza che aveva accumulato un vantaggio importante. Se Galliani eventualmente cambiasse idea, potrebbero esserci soluzioni all’estero, ma per Brekalo la priorità resta il ritorno in Serie A. Vedremo se sarà accontentato. L’esterno croato è stato proposto alla Fiorentina che in quel reparto è in sovrannumero e al Bologna che pagherebbe l’intera cifra ora, ma deve aspettare.

Foto: Twitter Torino