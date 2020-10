Esclusiva: Fiorentina, Callejon c’è. Sondaggi per Milik

Il Napoli vuole chiudere il mercato con un grande colpo a centrocampo, il nome giusto (anticipato ieri) è quello di Bakayoko. Ma c’è la vicenda Milik da sbrogliare e una possibilità chiama in causa la Fiorentina… Il polacco potrebbe prima rinnovare con il Napoli e poi andare in viola con una formula che permetta poi a Commisso di riscattarlo. L’ostacolo attuale è l’ingaggio, Milik aveva una promessa di 5 milioni a stagione dalla Roma, prima dei noti problemi. La Fiorentina ha l’accordo con la Juve per Chiesa e ha già bloccato Callejon. L’eventuale arrivo di Milik consentirebbe di ricomporre la coppia già protagonista a Napoli.

Foto: twitter Napoli