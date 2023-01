Esclusiva: Fiordilino-Spal, si lavora per chiudere

Luca Fiordilino alla Spal: è lui l’obiettivo per sostituire Salvatore Esposito passato allo Spezia. Il centrocampista era già stato la scorsa estate un obiettivo molto concreto della Spal, ma all’ultimo momento non si riuscì a trovare un accordo. Adesso stiamo entrando nel vivo, la Spal è molto attiva per battere la concorrenza del Cosenza.

foto: sito ufficiale Venezia