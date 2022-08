La Spal ha liberato Viviani per il Brescia (contratto triennale), adesso chiuderà un paio di operazioni a centrocampo. Potrebbero arrivare sia Luca Valzania, in uscita scala Cremonese, che Luca Fiordilino, non più intoccabile a Venezia e che sta valutando altre proposte. La Spal conta di chiudere almeno una delle due operazioni. Calò, invece, è diretto verso Cosenza.

Foto: twitter Cremonese