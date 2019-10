Esclusiva: Ferrero-Gattuso, incontro positivo. La Samp in pressing per convincerlo

Incontro a Milano tra Ferrero e Gattuso, come anticipato, e sensazioni positive. La Samp è assolutamente in pressing per convincere Ringhio dopo i contatti che vanno avanti da giorni e che si sono intensificati da domenica in poi. Ferrero ha spiegato a Gattuso di volergli dare carta bianca, lo ritiene per distacco il numero uno della lista. Ringhio ha apprezzato e di sicuro l’accorato discorso di Ferrero ha fatto breccia. Insomma, dal no dei giorni scorsi c’è stata un’apertura e la disponibilità a valutare la proposta. Più tardi ci sarà un nuovo contatto, nel frattempo Gattuso si confronterà con il suo staff, la Samp spera di incassare il sì, ma deve ancora portare pazienza. Al momento le altre ipotesi sono in stand-by, De Biasi in testa, il club blucerchiato vuole provarci fino in fondo con Gattuso. E aspetta con fiducia.

Foto: Twitter ufficiale Milan