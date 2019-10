La Samp in crisi e senza un allenatore. Tra poco a Milano ci sarà un incontro tra Massimo Ferrero e Rino Gattuso. Dopo il tentativo andato a vuoto di domenica scorsa, il numero uno del club ci riproverà, ma al momento non è semplice pensare a un accordo. Il tentativo comunque va registrato, tra le altre piste (Iachini, De Biasi e non solo) all’interno di una situazione come minimo confusa.

Foto: Milan Twitter