Esclusiva: Fares stasera a Brescia

E’ andato tutto secondo quanto vi avevamo anticipato ieri. Mohamed Fares ha rinnovato con la Lazio, spalmando l’ingaggio fino al 2026, e poi sono stati raggiunti tutti gli accordi con il Brescia. Operazione in prestito, l’esterno sinistro raggiungerà già in serata la nuova destinazione. Fares aveva altre proposte in Serie B ma non le ha prese in considerazione. Invece ha detto sì al Brescia che chiude un colpo importante per la corsia mancina.

Foto: Twitter Lazio