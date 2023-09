Esclusiva: Fares, prima il rinnovo con la Lazio. Il Brescia lo aspetta

Mohamed Fares ha due anni di contratto con la Lazio, nelle prossime ore dovrebbe rinnovare per una stagione (nuova scadenza 2026) in modo da alleggerire il suo ingaggio con il club biancoceleste. Poi quasi sicuramente completato il suo trasferimento in prestito al Brescia: dopo le indiscrezioni che risalgono a meno di una settimana fa, ci sono i margini per chiudere tra stasera e domani. Il Brescia aveva sondato altri profili (Liotti compreso) e ora aspetta il via libera per Fares.

Foto: twitter Lazio