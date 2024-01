Esclusiva: Falletti alla Cremonese, via libera in arrivo

Un colpo importante per la Serie B. Dopo quanto vi avevamo anticipato giorni fa, sta entrando sempre più nel vivo la trattativa per il trasferimento di Cesar Falletti, 31 anni un mese fa, dalla Ternana alla Cremonese. La scadenza del contratto ha fatto la differenza, il via libera è in arrivo, non c’erano più margini per il rinnovo. Il club grigiorosso, molto ambizioso, verserà un indennizzo importante, superiore ai 600 mila euro pur di mettere a disposizione di Stroppa una pedina dal grande spessore tecnico.

Foto: Instagram Falletti