Esclusiva: Cremonese, fari accesi su Falletti. La Ternana decide

La Cremonese è sempre più ambiziosa, la rocambolesca sconfitta di Palermo non modifica l’obiettivo di lottare fino in fondo per la promozione diretta. E sul mercato di gennaio qualcosa accadrà: piace Niccolò Pierozzi per la fascia destra, trattativa già impostata ma non conclusa con la Fiorentina, ma soprattutto Cesar Falletti, 31 anni compiuti meno di un mese fa, in scadenza di contratto con la Ternana. A maggior ragione dopo l’infortunio di Buonaiuto (lesione all’adduttore) che ne avrà per diversi mesi. Il contratto è in scadenza, il club umbro non vorrebbe privarsene, ha proposto il rinnovo e lo terrebbe fino alla scadenza, ma dinanzi a una proposta importante dovrebbe come minimo valutare. Falletti è stato accostato al Catania per il suo rapporto con Cristiano Lucarelli e il gradimento c’è, ma nel frattempo la Cremonese ha acceso i fari…

Foto: Twitter Lega B