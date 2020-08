Esclusiva: Falcinelli, lunedì la Reggina incontra il Bologna

Ci sono conferme anche su un altro obiettivo della Reggina. Si tratta di Diego Falcinelli, ne avevamo parlato nei giorni scorsi. Ora possiamo aggiungere che per l’attaccante rientrato dal prestito di Perugia lunedì ci sarà un incontro con il Bologna, l’intenzione è quella di chiudere. La Reggina ha Corazza in uscita (il Palermo è in pressing) e lavora forte per Falcinelli in modo da anticipare la concorrenza del Pordenone.

Foto: sito ufficiale Bologna