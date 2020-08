Esclusiva: Falcinelli, la prossima settimana incontro Bologna-Reggina

Diego Falcinelli è rientrato a Bologna dal prestito di Perugia, ma andrà via. E la Reggina insisterà, al punto che la prossima settimana ci sarà un incontro con il Bologna per provare a chiudere l’operazione. Prive di fondamento le fonti, come spesso accade in quel caso, relative a problemi di ingaggio. La Reggina sa quanto guadagna Falcinelli, ha voglia di regalare a Toscano un altro attaccante di valore, in previsione dell’uscita di Corazza (Palermo favorito, anche se nelle ultime ore ci ha provato l’Alessandria). Su Falcinelli c’è anche il Pordenone, ma resta concreta la possibilità di un ritorno in Calabria dopo l’esperienza maturata a Crotone.

Foto: Zimbio