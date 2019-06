Esclusiva: Dragowski, il Bournemouth offre più del Southampton. Ora la Fiorentina…

Bartlomiej Dragowski sta per lasciare la Fiorentina dopo l’eccellente seconda parte di stagione a Empoli. Ieri vi avevamo parlato dell’irruzione del Southampton che aveva messo sul piatto una proposta da 10 milioni di euro più bonus con la volontà di chiudere l’operazione. Ma nelle ultimissime ore un altro club di Premier League si è fatto avanti con forza per il portiere classe ’97: si tratta del Bournemouth, che ha offerto 11 milioni più 4 di bonus per Dragowski, l’intenzione è quella di affidare la difesa dei pali a un altro specialista polacco per il dopo Boruc (in scadenza di contratto). La Fiorentina per ora non ha preso una decisione, vuole aspettare l’evolversi delle vicende societarie, a maggior ragione dopo il comunicato di ieri. Intanto la proposta del Bournemouth per Dragowski ha superato quella del Southampton…

Foto: Twitter ufficiale Empoli