Fiorentina, comunicato ufficiale: “Trattativa in corso per la cessione della società”

Dopo il CdA straordinario convocato dalla famiglia Della Valle, la Fiorentina pochi minuti fa ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione la famiglia Della Valle ha dato notizia dell’esistenza di un processo, attualmente in corso, finalizzato alla cessione della Società, che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile. Preso atto di queste comunicazioni, il Consiglio, nella sua interezza ha rimesso il proprio mandato nelle mani della proprietà”. Ricordiamo che qualche giorno fa il New York Timesha pubblicato un’indiscrezione-svolta per il futuro della Fiorentina, con Rocco Commisso che avrebbe raggiunto un accordo con la famiglia Della Valle per l’acquisizione della società, valutazione da circa 150 milioni di dollari.