Esclusiva: Doig, c’è sempre l’OM. Ma il Sassuolo si informa. E il Torino…

Doig in uscita da Verona ormai è quasi una certezza. Non ci sono aggiornamenti sull’Olympique Marsiglia che aspetta una risposta rispetto all’offerta di 5 milioni già presentata, l’Hellas vuole un milione in più. La novità di giornata è che anche il Sassuolo ha chiesto informazioni per Doig, era un obiettivo della scorsa estate. Il Torino resta un’opzione, oggi sullo sfondo visto che i granata stanno provando per Cuiabano.

Foto: Instagram Doig