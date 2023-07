Esclusiva: Doig, contatto Torino-Verona in giornata. E Becao resta in orbita granata

In giornata ci sarà un contatto tra Torino e Verona per chiudere finalmente l’operazione legata all’esterno sinistro Doig. Il Torino aveva fatto un sondaggio per Parisi, ma ha memorizzato che la Fiorentina è sul punto di chiudere (svolta nella notte). Il Verona chiede 7 milioni più bonus, ci sono i margini per arrivare a una soluzione. Il Torino è sempre forte su Becao, in scadenza di contratto con l’Udinese: i contatti stanno andando avanti, c’è anche l’Atalanta che non perde di vista Hien del Verona.

Foto: Twitter Hellas Verona