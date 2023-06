Becao-Hien: due difensori con tre club alla finestra

Due difensori centrali sul mercato, siamo un attesa di mettere la parola fine. Precedenza a Hien: ha un accordo totale con l’Atalanta, bisogna aspettare che però la Dea raggiunga le intese totali con il Verona che chiede almeno 10 milioni. E proprio per questo entra in scena il Fenerbahce che da ieri è a sorpresa anche su Hien, dopo essere andato in pressing proprio su Becao. Ma per quest’ultimo l’Udinese chiede 12 milioni malgrado il contratto in scadenza tra un anno. E proprio l’Atalanta si è inserita su Becao, obiettivo del Fenerbahce dopo che i turchi hanno fatto la stessa cosa per Hien che piace alla famiglia Percassi. I classici intrighi soprattutto nelle prime settimane di calciomercato.

Foto: Instagram Udinese / Instagram Verona