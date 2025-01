Esclusiva: difesa Juve, due strade dopo il ko di Kalulu

La Juventus deve provare a tornare sul mercato dopo l’infortunio a Kalulu durante la gara Champions di ieri sera contro il Benfica. L’ex Milan ne avrà, bene che vada, per tre settimane, ma la sua assenza potrebbe allungarsi di altri 10-15 giorni. La ricerca diventa inevitabile anche perché sono rimasti Gatti e Veiga, quest’ultimo arrivato da pochissimo. Premesso che il West Ham non ha inteso aprire fin qui per Todibo e che Kelly è considerato troppo costoso e manca la formula giusta, ci sono due strade da seguire con attenzione. La prima prima a Saba Goglichidze, classe 2004 dell’Empoli, valutazione sotto i 10 milioni e ci sono già stati contatti. La seconda conduce a Thomas Kristensen, classe 2002, di proprietà dell’Udinese. Situazioni da seguire dopo il ko di Kalulu.

FOTO: Instagram Kalulu