Infortunio Kalulu: il bollettino medico della Juventus

Tegola in casa Juventus. Pierre Kalulu infatti, uscito durante il primo tempo del match contro il Benfica, ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra. Non di certo buone notizie, dunque, per Thiago Motta soprattutto in vista delle prossime sfide. Questo il bollettino medico pubblicato dalla Juve: “Pierre Kalulu, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League contro il Benfica, è stato sottoposto in questa mattina, presso il JMedical, ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero”.