Esclusiva: difensore Juve, tre nomi in lista. Uno in evidenza

Araujo ha deciso di restare al Barcellona dopo un colloquio con Deco, questa è la decisione e difficilmente il difensore centrale tornerà indietro. La Juventus ci aveva pensato seriamente, sorpresa del giorno di Natale, Araujo aveva detto sì ma le carte sono sempre rimaste in mano al suo attuale club. Probabile che lo accontentino sul rinnovo rispetto a un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, a maggior ragione con Inigo Martinez infortunato. Adesso la Juve, che si prepara ad accogliere Kolo Muani dopo Alberto Costa, ha intenzione di virare sul primo obiettivo di sempre. Quel David Hancko che, come anticipato tra il 29 e 30 novembre, è sempre stato il difensore che la Juve ha apprezzato e anche bloccato per giugno ma sempre con il desiderio di anticipare. A maggior ragione adesso, considerato che Hancko può coprire due ruoli. Il Feyenoord ha sempre chiuso, ma le prossime due partite di Champions possono sempre far cambiare idea. E comunque la Juventus ha intenzione di presentare un’offerta più alta pur di anticipare a gennaio quanto aveva programmato per giugno. Ma in lista ci sono altri due nomi: Danso del Lens (a un passo dalla Roma la scorsa estate) e Tomori del Milan. Forse in quest’ordine, senza trascurare il particolare che con Danilo in uscita la Juventus potrebbe virare su due difensori.

Foto: Instagram Hancko