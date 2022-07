Esclusiva: Juve, contatti con l’Arsenal per Gabriel

La Juve ascolterà l’offerta del Bayern per de Ligt, in caso di offerta congrua e con base 80 milioni più bonus fino a sfiorare quota 90 si può chiudere. E poi si concentrerà sul sostituto, ma sta già monitorando la situazione. Koulibaly darà una risposta al Napoli sulla proposta di rinnovo da 6 milioni a stagione, ma anche in assenza di rinnovo una trattativa con la Juve sarebbe complicata. E con Bremer promesso sposo dell’Inter, in giornata ci sono stati nuovi contatti con l’Arsenal per Gabriel Magalhaes, 25 anni il prossimo dicembre, in una lista che contiene (più defilato) Badiashile del Monaco. E anche Milenkovic (seguito da tempo dall’Inter) che però, almeno oggi, non é considerato il sostituto di de Ligt. L’Arsenal chiede circa 40 milioni per Gabriel, ma la Juve confida di poter strappare uno sconto. E con i soldi di de Ligt vorrebbe finanziare due operazioni in entrata: il difensore centrale e Zaniolo.

Foto: twitter personale