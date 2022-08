Samuel Di Carmine al centro degli ultimi giorni di mercato, quasi sicuramente lascerà la Cremonese. Dopo i sondaggi a sorpresa delle ultime 48 ore che vi abbiamo raccontato, c’è stato un contatto diretto con il Perugia per un possibile ritorno. Su Di Carmine anche il Pisa se il club toscano non riuscisse a sbloccare la trattativa con il Brescia per Moreo.

Foto: Sito Cremonese