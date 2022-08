Samuel Di Carmine sarà una soluzione degli ultimi giorni di mercato. Il ritorno a Perugia è un’opzione, ma oggi non quella più impiegante, potrebbe riscaldarsi tra mercoledì e giovedì. Su Di Carmine ci sono anche il Palermo e il Pisa, i nerazzurri se non si dovesse sbloccare la trattativa con il Brescia che fa muro per Moreo.

Foto: sito Cremonese