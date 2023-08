Esclusiva: Demiral-Inter, contatti sempre vivi

Merih Demiral resta sempre un obiettivo concreto per l’Inter. Già a gennaio c’erano stati contatti fitti e Demiral sarebbe andato nella Milano nerazzurra se Skriniar avesse anticipato il suo trasferimento al Paris Saint-Germain, cosa che non è più avvenuta. L’Inter continua a puntarlo perché lo ritiene il difensore giusto, c’è l’avallo di Simone Inzaghi e anche nelle ultime ore Demiral ha detto no a un paio di proposte. La sua speranza cresce nel poter coronare il suo sogno perché ha dato priorità a Inzaghi. L’Atalanta, nel frattempo, ha bloccato Hien ed è ancora fiduciosa di poter chiudere l’operazione malgrado l’inserimento di altri club (Torino in testa).

Foto: Twitter Atalanta