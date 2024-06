Esclusiva: Dele-Bashiru, la Lazio lavora per chiudere in 48 ore

Fisayo Dele-Bashiru è un profilo scritto sempre più a caratteri cubitali nella lista della spesa della Lazio. Dopo quanto vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, possiamo aggiungere che si viaggia velocemente verso la definizione della trattativa per il centrocampista classe 2001 dell’Hatayspor e della Nazionale nigeriana che ha alle spalle un’esperienza con il Manchester City. Possiamo aggiungere che entro le prossime 48 ore ci sarà una conference call per chiudere l’operazione, Dele-Bashiru (a segno venerdì scorso nelle qualificazioni mondiali contro il Sudafrica) è entusiasta di raggiungere presto la Lazio. Nel frattempo verrà perfezionata la cessione di Luis Alberto all’Al Duhail siamo agli ultimi passaggi formali. Per Dele-Bashiru si viaggia velocemente, la valutazione – come già svelato – è di circa 7 milioni e si sta lavorando sui bonus. Per caratteristiche il nigeriano ricorda molto Folorunsho che a Verona, proprio con Baroni in panchina, ha avuto la definitiva consacrazione.

Foto: Instagram Dele-Bashiru