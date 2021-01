Esclusiva: Crotone, si sta sbloccando Bonazzoli. E scambio avviato Petriccione-Di Francesco

Era un obiettivo che vi avevamo segnalato in tempi non sospetti, adesso ci sono margini importanti che si concretizzi. Stiamo parlando di Federico Bonazzoli, principale obiettivo dell’attacco per il Torino, di proprietà della Samp: la chiusura dell’operazione si sta avvicinando.

Intanto, si sta concretizzando a sorpresa lo scambio Petriccione-Di Francesco con la Spal, il figlio d’arte molto vicino ai calabresi con il centrocampista centrale, già nel mirino del club emiliano da giorni e giorni, destinato a fare il percorso inverso.

Foto: Twitter personale