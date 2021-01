Esclusiva: il Crotone ora va su Federico Bonazzoli

Il Crotone cerca un attaccante italiano, giovane, con le caratteristiche giuste per poter legare con Messias. Ha fatto tentativi concreti su Mancosu ma l’Empoli non cede, non ci sono chance per Pinamonti, il nome nuovo é quello di Federico Bonazzoli. Attaccante classe 1997, in prestito al Toro dove non ha molto spazio, il suo contratto con la Samp scade nel 2025. Ora il Crotone ci pensa seriamente, Bonazzoli è un obiettivo che può concretizzarsi.

Foto: Twitter personale Bonazzoli