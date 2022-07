Esclusiva: la Cremonese a sorpresa avanza per Okereke

Molto attiva sul mercato, ora la Cremonese vuole prendere un attaccante forte. E l’ha individuato a sorpresa: si tratta di David Okereke, classe 1997, che è tornato al Club Bruges dal prestito di Venezia. E proprio la Cremonese ha acceso i fari con grande fiducia. Un profilo che piace molto, la volontà di Okereke di tornare in Italia, tra l’altro è in scadenza e il club grifiorosso ovviamente gli garantirebbe un contratto più lungo. La Cremonese sta lavorando su Okereke in modo proficuo e con molta fiducia.

Foto: Twitter Cremonese