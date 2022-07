La Cremonese sta per centrare un altro colpo. Confermato il nome che vi avevamo anticipato alcuni giorni fa, si tratta di Fabian Reese, esterno offensivo 24enne in uscita dall’Holstein Kiel. C’è l’intesa con Reese che gradisce molto la nuova esperienza in Serie A, nelle prossime ore la Cremonese conta di superare la concorrenza del club tedesco. La svolta è vicina.

Foto: fonte Holstein Kiel