Esclusiva: Cremonese, forte scatto e pole per Fabian Reese

La Cremonese continua a muoversi sul mercato. Ora la ricerca viene rivolta al reparto offensivo, c’è una trattativa in stato avanzato: stiamo parlando di Fabian Reese, tedesco classe 1997, in uscita dall’Holstein Kiel, con un passato nello Schalke 04. La trattativa è entrato nel vivo nelle ultime 24, la Cremonese confida di chiudere per consegnare un nuovo rinforzo all’allenatore Alvini.

Foto: Instagram Holstein Kiel