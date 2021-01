Alberto Gerbo in arrivo a Cosenza. Accordo raggiunto negli ultimissimi minuti per l’esterno destro classe 1989 in arrivo dall’Ascoli. Una trattativa che vi avevamo anticipato e che adesso è stata completata. Il Cosenza garantirà un contratto fino al 2022 rispetto all’impegno in scadenza tra Gerbo e il club marchigiano. E si assicurerà una pedina di sicura esperienza.

Foto: sito ufficiale foggia