Esclusiva: Gerbo al Cosenza, trattativa in stato avanzato

Il Cosenza corteggia Romulo, lavora per sbloccare l’affare Trotta per l’attacco (ne abbiamo parlato stamattina), ma intanto sta chiudendo per Alberto Gerbo.

La trattativa con l’Ascoli per l’esterno destro classe 1989 è in stato avanzato, ricordiamo che Gerbo ha un contratto in scadenza con il club marchigiano.

