Esclusiva: Como sempre più Ikoné. E spunta a sorpresa Luca Pellegrini

Il Como ha fatto un altro scatto per Jonathan Ikoné, potrebbe davvero essere quello decisivo. Dopo quanto anticipato ieri, i dialoghi sono andati avanti, la Fiorentina sarebbe disponibile anche a darlo in prestito senza la garanzia dell’obbligo. E Ikoné ha aperto al Como rispetto alle altre proposte avute. Ma c’è di più, non avendo ancora chiuso per Valle (proprietà Barcellona e in prestito al Celtic) per la fascia sinistra spunta a sorpresa il nome di Luca Pellegrini, come anticipato poco fa e come fotocopiato senza citare fonte dal solito sito che si occupa delle cose di Lazio. Pellegrini piace molto a Fabregas, è un discorso che andrebbe avanti se il club biancoceleste decidesse di aprire all’operazione.

FOTO: Instagram Fiorentina