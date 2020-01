Esclusiva: Colantuono-Perugia, incontro domani prima di pranzo. I dettagli

Stefano Colantuono domani incontrerà il Perugia per definire gli accordi già impostati. Come raccontato ieri mattina, è lui il grande favorito per prendere il posto di Oddo, la decisione sull’esonero è maturata dopo la sconfitta contro il Venezia. Domani rientreranno dalle vacanze sia il presidente Santopadre che il direttore sportivo Goretti, entro l’ora di pranzo ci sarà il vertice per le intese definitive. In linea di massima è previsto un accordo fino al prossimo giugno con probabile opzione di rinnovo in caso di playoff. Colantuono è subito stato in pole, semplicemente perché gli altri candidati, per un motivo o per un altro, non avevano convinto la dirigenza umbra. Adesso il summit per formalizzare, approfittando anche della sosta per programmare il mercato.

Foto: sito ufficiale Salernitana