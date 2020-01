Esclusiva Perugia, svolta in arrivo. Pronto Colantuono

Il Perugia ha ormai deciso di cambiare. Dopo lunghe e attente valutazioni, gli ultimi risultati hanno portato il club a considerare l’esonero di Massimo Oddo, la sconfitta contro il Venezia di qualche giorno fa dovrebbe essere fatale. Il Perugia ha individuato in Stefano Colantuono l’allenatore giusto per ripartire. E’ una decisione in linea di massima già presa, e che potrebbe diventare operativa nel giro di qualche giorno. Ricordiamo che il Perugia, dopo 19 partite di campionato, è ottavo in Serie B, con 27 punti.

Foto: zimbio