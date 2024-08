Esclusiva: Chiesa, la Juve aspetta l’offerta del Liverpool. Su Sancho…

Sembra un segnale del destino. Oltre un anno fa il Liverpool aveva fatto un sondaggio per Federico Chiesa, ma non era una una priorità e soprattutto la richiesta a quei tempi era di 50 milioni più bonus. Adesso la Juventus aspetta la proposta del Liverpool, attesa per sbloccare una situazione che va chiarita entro la chiusura della finestra estiva di calciomercato. La Juventus si accontenterebbe di 15 milioni, ma vedremo. Aggiornamenti su Sancho: la Juventus è il club che ci ha pensato per prima, come anticipato lo scorso 26 giugno, e non ha mollato la presa pur sapendo che nelle ultime 48 ore ci possono essere inserimenti. Il club bianconero vuole sistemare Chiesa e Kostic, ha già fatto un mercato spaziale e starà molto attenta a tutte le evoluzioni fino a venerdì sera.

Foto: Instagram Chiesa