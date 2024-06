Esclusiva: Juve-Sancho, nuovi contatti. C’è gradimento (e concorrenza)

Jadon Sancho piace moltissimo alla Juventus che vorrebbe chiudere un’operazione in prestito. Non bisogna avere fretta perché la Juve oggi – com’è noto – ha priorità in altre reparti. In secondo luogo bisogna capire la disponibilità del Manchester United di privarsene e c’è anche concorrenza (un club in Spagna e un altro in Premier). Ma la Juve, che oggi agirebbe solo in prestito, è rimasta in stretto contatto con l’entourage di Sancho, il profilo piace molto e piaceva già a gennaio. È un discorso da riprendere più avanti, ma le evoluzioni di Sancho vanno seguite con attenzione. Greenwood resta in lizza ma con quotazioni leggermente in calo per costi e altri aspetti. Il discorso vale per Adeyemi, talento forte e da non trascurare ma per la Juve non è un esterno offensivo classico.

sito ufficiale bvb