Esclusiva: Chelsea-Juve, vertice proficuo. I dettagli

La Juve ha acceso i fari per Renato Veiga, conferme totali sui contatti con il Chelsea che possono allargarsi a Ben Chilwell per la corsia mancina in caso di assalto concreto del Manchester City per Cambiaso. Il Chelsea ha uno slot libero per i prestiti, ma ne può liberare un altro e questa situazione favorirebbe Chilwell da tempo in uscita. I contatti tra Juve e Chelsea sono avvenuti pochi minuti fa e c’è un discorso avviato, ovviamente da concretizzare. Non è certo fuori dai giochi Lloyd Kelly, ma intanto la Juve sta andando avanti per Veiga per il ruolo di difensore centrale.

Foto: Instagram Renato Veiga