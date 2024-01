Esclusiva: Vinagre, via libera Sporting. Nelle prossime ore a Verona per le visite

Ruben Vinagre viaggia spedito verso il Verona. Una sorpresa di ieri sera, il sì del pomeriggio, il via libera dello Sporting Lisbona (proprietario del cartellino), verrà interrotto il prestito del classe 1999 all’Hull City per girarlo con la stessa formula all’Hellas. Vinagre è atteso nelle prossime ore a Verona per le visite, bel colpo per la fascia mancina.

Foto: Instagram Vinagre