“Auteri non è al sicuro”, avevamo titolato venerdì. Infatti, il Catanzaro ha deciso di esonerarlo dopo la sconfitta di ieri contro il Potenza. E il sostituto è quello che avevamo indicato venerdì: in arrivo Gianluca Grassadonia, in pole dallo scorso fine settimane e atteso a Catanzaro nelle prossime ore.