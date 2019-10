Esclusiva: Catanzaro, ora Auteri non è al sicuro. Piace Grassadonia

Il Catanzaro ha un grande organico, completo, e non vuole perdere ulteriore terreno. Le tre sconfitte in trasferta hanno lasciato il segno, un rendimento che la società pensava potesse essere superiore e molto più continuo. Per questo morivo Gaetano Auteri non può ritenersi al sicuro, anzi. La gara di domenica pomeriggio, in casa contro la capolista Potenza, sarà molto indicativa, anche se saremo alla vigilia di un autentico tour de force, si tornerà in campo già mercoledì. Ma il Catanzaro aspetta risposte esaurienti da Auteri, altrimenti una svolta in panchina andrebbe messa in preventivo. E un profilo che piace molto è quello di Gianluca Grassadonia.